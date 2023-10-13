İsrail Enformasyon Bakanı Galet Distel istifa etti

İsrail'de Enformasyon Bakanlığı görevinde bulunan Galet Distel istifa etti. Distel, istifa gerekçesi olarak bakanlığın görevlerinin kısıtlandığını ve boşuna para harcanmaması gerektiğini ifade etti.

İsrail'de Enformasyon Bakanı Galit Distel Atbaryan, bakanlığın görevlerinin kısıtlandığı ve boşuna para harcanmaması gerektiğini ifade ederek görevinden istifa etti. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini söyledi.

"BAKANLIĞIN BÜTÇESİ SAVAŞTA KULLANILSIN"

Gelişmeyi X hesabından duyuran Bakan Distel, kendi bakanlığının görevini yapan başka bakanlıklar olduğunu ve bu sebeple bakanlığın boşuna bütçeden pay aldığını söyledi. Distel, bakanlığın bütçesinin savaşta kullanılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 1417 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 268 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 31 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 180 kişinin yaralandığı belirtilmişti.