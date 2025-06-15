İsrail Devlet Uçakları Atina'da Görüntülendi

İsrail Devlet Uçakları Atina'da Görüntülendi
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İsrail'e ait üç devlet uçağı, Atina Uluslararası Havalimanı'nda tespit edildi. Uçaklardan birinin Başbakan Netanyahu'ya ait olduğu belirtildi.

İSRAİL'e ait üç devlet uçağının Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendiği bildirildi.

İsrail'e ait devlet uçakları, Yunanistan'ın başkenti Atina'daki Atina Uluslararası Havalimanı'nda görüntülendi. Uçaklardan birinin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da kullandığı 'Wings of Zion' (Siyon'un Kanatları) olduğu görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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