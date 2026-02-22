Haberler

Netanyahu'dan 'yeni ittifak' açıklaması

Netanyahu'dan 'yeni ittifak' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkeleri ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs'ın da yer aldığı yeni bir 'altıgen' ittifak oluşturacaklarını duyurdu.

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu, Akdeniz çevresinde ve Orta Doğu'da yeni bir ittifak oluşturacaklarını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, kabine toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, kurmayı hedefledikleri yeni ittifakın Hindistan, bazı Arap ve Afrika ülkelerinin yanı sıra Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile bazı Asya ülkelerini kapsayacağını söyledi. Amaçlarının aynı zorluklarla yüzleşen ülkelerden oluşan bir eksen oluşturmak olduğunu vurgulayan Netanyahu, "Bu eksen, hem çok sert bir şekilde vurduğumuz radikal Şii ekseni hem de ortaya çıkan radikal Sünni ekseni ile karşı karşıyadır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu, oluşturmayı planladıkları 'altıgen' ittifak ekseninin detaylarını ilerleyen günlerde açıklayacağını kaydederek, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 25 Şubat Çarşamba günü İsrail'i ziyaret edeceğini belirtti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
'Savcıyım' deyip otobüste tehditler yağdıran kadın hakkında karar verildi

Otobüsteki sahte savcı hakkında karar verildi
Hadise'den skandal 'Ramazan' videosu! Tepkiler gecikmedi

Türkiye'yi o ülkelerle aynı kefeye koydu, tepki anında geldi
Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

Tek hareketiyle İngiltere'yi salladı
10'da 10! Erzurumspor, Süper Lig'e göz kırpıyor

10'da 10! Bu takımı kim durduracak?
Rıdvan Dilmen'den şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den olay şampiyonluk kehaneti
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor

Çocukların çok sevdiği kadın, vahşi cinayetle suçlanıyor
90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda Güler'e kesildi

90+1'de gelen yenilgi sonrası fatura Arda'ya kesildi
ABD'de kar kabusu: İki metre kar yağacak, 50 milyon kişi etkilenecek

Ülke teyakkuza geçti! 50 milyon kişi alarmda