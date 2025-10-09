İsrail'den Trump İçin Nobel Barış Ödülü Tavsiyesi

İSRAİL Başbakanlık Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Nobel Barış Ödülü'nün ABD Başkanı Donald Trump'a verilmesi gerektiği bildirildi.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Nobel Barış Ödülü'nü Donald Trump'a verin, o bunu hak ediyor" ifadesi kullanıldı.

2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi yarın TSİ ile 12.00'de belli olacak.