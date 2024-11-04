İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı

Suriye Savunma Bakanlığı, İsrail'in Suriye'nin başkenti Şam'ın yakınlarına hava saldırısı düzenlediğini bildirdi.

Suriye Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail'in işgali altındaki Golan Tepeleri yönünden Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyindeki sivil bölgelere hava saldırısı düzenlediği bildirildi. Açıklamada, ölü ve yaralı sayısına ilişkin bilgi verilmedi. Suriye basınında yer alan haberlerde, saldırıda Sayeda Zeinab bölgesinin hedef alındığı belirtilmişti.

MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Suriye rejiminin ajansı SANA, yerel saatle 18.05'te İsrail'in Şam'ın güneyinde birkaç noktayı hava saldırısıyla hedef aldığını duyurdu. Haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman Golan Tepeleri tarafından gelen füzeleri karşılayarak çoğunu düşürdü. Saldırıda, maddi hasar meydana geldi." ifadesi kullanıldı.

Diğer yandan, İsrail'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı. İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.