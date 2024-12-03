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İsrail'den Lübnan ve Hizbullah'a gözdağı

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, Lübnan ile ateşkesin çökmesi halinde ordunun artık Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını söyledi.

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım'da yapılan ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği ilk günden itibaren İsrail ordusu tarafından ihlaller yapılmaya devam ediyor. Anlaşmanın ikinci maddesinde, "İsrail, Lübnan'da sivil, askeri veya devlete ait hedeflere kara, deniz veya havadan herhangi bir askeri saldırıda bulunmayacak." ifadeleri de yer almıştı.

LÜBNAN VE HİZBULLAH'A GÖZDAĞI

Son olarak İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz'dan Lübnan ve Hizbullah'a gözdağı geldi. Katz, Lübnan ile ateşkesin çökmesi halinde ordunun artık Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını ileri sürdü. "Ateşkes anlaşmasını uygulamak için çalışacaklarını" savunan Katz, Lübnan'ın da ordusuna "Hizbullah'ı Litani nehrinin ötesinde tutması ve buralardaki altyapısını ortadan kaldırması için yetki vermesi gerektiğini" öne sürdü.

Katz, şimdiye kadar Lübnan devletini Hizbullah'tan ayırdıklarını iddia ederek, "Hizbullah ile ateşkesin çökmesi halinde, ordunun artık Lübnan ile Hizbullah arasında ayrım yapmayacağını" savundu.

HİZBULLAH'TAN UYARI ATIŞI YAPILMIŞTI

Ateşkesin 6. gününde İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyine düzenlediği saldırılar sonucu biri devlet görevlisi 2 kişi hayatını kaybederken çok sayıda kişi yaralanmış, ülkenin kuzeydoğusundaki Hirmil'e düzenlenen saldırıda ise 1 Lübnan askeri yaralanmıştı. Hizbullah, İsrail'in ateşkes ihlallerine işaret ederek, Kefr Şuba Tepeleri'nin İsrail işgali altında olan Ruveysat el-Alem bölgesine roketli "uyarı" atışında bulunmuş, roketlerin boş alana düştüğü açıklanmıştı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan'da ateşkese varılmasından bu yana Hizbullah'ın ilk kez düzenlediği roket saldırısına "sert karşılık" vereceklerini açıklamış ve ardından İsrail ordusu Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya hava saldırısı düzenlemişti.

İsrail'den Lübnan ve Hizbullah'a gözdağı
Kaynak: AA / Dünya
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