İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

İsrail'den Lübnan'da İHA'lı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı
İSRAİL'e ait insansız hava aracının, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kenti kırsalında bir araca düzenlediği saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Düşman İsrail'e ait İHA'dan Nebatiyye'nin Zebedin bölgesine düzenlenen saldırıda 2 kişi şehit oldu, 1 kişi de yaralandı" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
