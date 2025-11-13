Haberler

İsrail'den Lübnan'a İHA Saldırısı: 1 Yaralı

İsrail ordusu, Lübnan'ın Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla saldırı düzenledi. Saldırıda 1 kişi yaralandı.

İSRAİL ordusunun, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinde bir araca insansız hava aracıyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan basını, Nebatiye'nin Tul beldesinde bir aracın, İsrail ordusuna ait insansız hava aracı (İHA) tarafından hedef alındığını duyurdu. Lübnan Sağlık Bakanlığı, saldırıda 1 kişinin yaralandığını açıkladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
