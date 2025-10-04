Haberler

İsrail'den Kurtarılan Türk Aktivistler İstanbul'a Döndü

İsrail'den Kurtarılan Türk Aktivistler İstanbul'a Döndü
Güncelleme:
İsrail güçlerince uluslararası sularda alıkonulan 137 aktivist, Türkiye'ye döndü. 36'sı Türk olan aktivistler, sağlık muayenelerinin ardından ifadelerinin alınması için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

İbrahim YILDIZ/İSTANBUL İsrail güçlerince uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk olmak üzere 137 kişinin bulunduğu Türk Hava Yolları(THY)'na ait uçak İstanbul'a indi. 137 aktivistin Adli Tıp Kurumu'nda sağlık muayenelerinin ardından ifadeleri alınacak. Gazze'ye insani yardım ulaştırmaya çalışırken İsrail yönetimi tarafından alıkonulan Sumud Filosu'ndaki 36'sı Türk 137 aktivist, Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu'nda sağlık mauyenesi yapılacak. Adli Tıp Kurumu'nda görevlendirilen 10 cumhuriyet savcısı, sağlık işlemleri tamamlanan aktivistlerin ifadelerini alacak. Suçun uluslararası boyut taşıması nedeniyle yalnızca Türk aktivistlerin değil, şikayetçi olmak isteyen tüm aktivistlerin ifadelerinin alınacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail'in alıkoyduğu 36 Türk aktivist İstanbul'da

Türkiye'nin beklediği uçak İstanbul'a indi
