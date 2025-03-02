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İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı

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Ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne insani yardım geçişlerini durduran İsrail'den bu kez katliam hamlesi geldi. Hükümet, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze'ye yeniden saldırı sinyali veren İsrail hükümeti, 29 Mayıs'a kadar İsrail ordusuna 400 bin yedek askeri çağırma yetkisi veren kararı onayladı.

İSRAİL KANALI DUYURDU

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, kararın metnini paylaşarak "Hükümet bu sabah 400 bin yedek askerin daha orduya çağrılabilmesini onayladı." ifadesini kullandı.

ZAMANLAMA MANİDAR

İsrail ordusuna ihtiyaç halinde 400 bin yedek askeri 29 Mayıs 2025 tarihine kadar silah altına alabilme yetkisi veren karar, İsrail ordusuna daha önce verilen 320 bin yedek askeri çağırma yetkisinin bugün sona ermesinin ardından geldi.

"2025'İN DE SAVAŞ YILI OLMASI BEKLENMEKTEDİR"

Kanal 14 televizyonuna göre, Gazze'ye yönelik saldırıların başlama ihtimali nedeniyle bu kararı alan İsrail hükümeti, 400 bin yedek asker için seferberlik çağrısı yapabilecek. Haberde, hükümete "2025'in de 2024'e benzer şekilde bir savaş yılı olması beklenmektedir ve geçici ateşkesler olsa bile çeşitli bölgelerde istikrarsızlık yaşanmaktadır." ifadesiyle kararın onaylanması gerektiği tavsiyesinde bulunulduğu kaydedildi.

İsrail'den katliam hamlesi! 400 bin asker orduya çağrıldı
Kaynak: AA / Erdem Aksoy - Dünya
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Yorumlar (13)

Haber Yorumlarıokan kara:

Durmak yok İsrail. Yeni komşumuz olacaksın

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Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi 17 AYDIR İsrail'e yardım ederken...17 AYDIR Türkiye'nin Filistin'e "ASKERÎ YARDIM" yapmasını KİM ENGELLİYOR ?... CEVAP : "RECEP" ENGELLİYOR (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP")... Halbuki Allah (cc), ENFAL SURESİ'nin 73. Ayetinde "MÜSLÜMANLARIN BİRBİRLERİNE YARDIM ETMELERİNİ" kesin olarak emretmiştir... YEMEN'DEKİ HUSİLER Filistindeki Müslüman kardeşlerimizin yanında, İsraile karşı SAVAŞA GİRDİLER... RECEP "oturmuş seyrediyor" !

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Haber Yorumlarısamet:

Allah ayeti kerimede eğer müminseniz üstün sizsizsiniz buyurmuştur bunun teknolojiyle yada sayıyla alakası yok ben filistinli kardeşlerimin mümin olduğuna gönülden inanıyorum ve görecekseniz israil ve amerika bir avuç filistinliye yenilecek

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Haber YorumlarıMehmet Yarba:

Zalim katil ateş kes sürecinde hazırlığını yaptı; Filistini, Lübnanı ve Suriyeyi en korkunç silahlarla tekrar vuracak !

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Haber YorumlarıBenim Kkk:

Bunun gibi adamlarin islerini yurutmesi icin bolgede iran gibi yuksek perdeli sozde israi dusmanlarina ihtiyac vardi şimdi onun rolu bitti bolgeden gonderildi insallah korktugumuz gibi degildir bu rol bize verilmis olmasin iktidarin iktidarda kalma ugruna yaptiklari aklima geldikce korkmuyorda degiliz inşallah abd tarafından boyle bir rol verilmemistir

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Haber Yorumlarıyüksel kircicek:

Arap benim dostum değildir.

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Haber YorumlarıÖlüyen Yürüler:

hamas bu kadar saf olabilirsin, kimin ipiyle kuyuya indin, bop planından haberin yok mu, pkk ve itrail o bölgede toprak paylaşacak, plan tamamlanmak üzere.

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Haber YorumlarıMahmut Çevik:

bunları durduracak tek güç Allah

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Haber YorumlarıErol Birol :

Bu adamı anca Trump durdurabilir.

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