İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

İsrail, Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze şehrinin batı kesimlerinde bir aracı hedef aldığı bildirildi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırının video kaydı yayınlanarak, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ın öldürüldüğü kaydedildi.

Raad Saad.

"7 EKİM KATLİAMI'NIN ACIMASIZ MİMARLARINDAN BİRİ"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Saad şöyle tanıtılıp suçlandı: "Raad Saad... Hamas'ın askeri kanadının Üretim Karargahı Başkanı ve 7 Ekim Katliamı'nın acımasız mimarlarından biri.

- Hamas bünyesinde Operasyonlar Bölümü Başkanlığı dahil olmak üzere bir dizi üst düzey görevde bulundu. Bu görev kapsamında Nukhba Taburlarını kurdu ve 'Eriha Duvarı' planının şekillendirilmesi ve inşasında yer aldı; örgütün Gazze Şehri Tugayı'nı kurdu ve komuta etti; Gazze Şeridi'nde deniz gücünün kurulmasına katkıda bulundu.

"TÜM SİLAHLARIN ÜRETİMİNDEN SORUMLUYDU"

- 7 Ekim Katliamı öncesinde Hamas'ın askeri kanadı için tüm silahların üretiminden sorumluydu.

- Son aylarda Hamas'ın askeri kanadının liderliğinde önde gelen bir figürdü ve Hamas terör örgütü tarafından ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesinden doğrudan sorumluydu.

"HAYATTA KALAN SON KIDEMLİ TERÖRİSTLERDEN BİRİ"

- Gazze Şeridi'ndeki hayatta kalan son kıdemli, deneyimli teröristlerden biri ve Hamas'ın askeri kanadı Başkan Yardımcısı Marwan Issa'nın yakın bir ortağıydı."