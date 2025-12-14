Haberler

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılar

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ederken, bir aracı hedef aldığı son saldırıda Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ın öldürüldüğünü duyurdu. Saldırının görüntülerini de paylaşan İsrail Savunma Kuvvetleri, Saad'ı "Gazze Şeridi'ndeki hayatta kalan son kıdemli teröristlerden biri ve 7 Ekim Katliamı'nın acımasız mimarı olarak tanıtıp suç üstüne suç yağdırdı.

  • İsrail Savunma Kuvvetleri, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanı Raad Saad'ı öldürdü.
  • Raad Saad, Hamas'ın askeri kanadında Üretim Karargahı Başkanı ve 7 Ekim saldırısının planlayıcılarından biriydi.
  • İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

İsrail, Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

SALDIRIDA 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in Gazze şehrinin batı kesimlerinde bir aracı hedef aldığı bildirildi. Saldırıda 4 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

GÖRÜNTÜLERİ YAYINLADILAR

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamada, saldırının video kaydı yayınlanarak, Hamas'ın silahlı kanadı Kassam Tugayları'nın üst düzey komutanlarından Raad Saad'ın öldürüldüğü kaydedildi.

İsrail'den Hamas komutanına suikast! Görüntüleri paylaştılarRaad Saad.

"7 EKİM KATLİAMI'NIN ACIMASIZ MİMARLARINDAN BİRİ"

İsrail ordusundan yapılan açıklamada Saad şöyle tanıtılıp suçlandı: "Raad Saad... Hamas'ın askeri kanadının Üretim Karargahı Başkanı ve 7 Ekim Katliamı'nın acımasız mimarlarından biri.

- Hamas bünyesinde Operasyonlar Bölümü Başkanlığı dahil olmak üzere bir dizi üst düzey görevde bulundu. Bu görev kapsamında Nukhba Taburlarını kurdu ve 'Eriha Duvarı' planının şekillendirilmesi ve inşasında yer aldı; örgütün Gazze Şehri Tugayı'nı kurdu ve komuta etti; Gazze Şeridi'nde deniz gücünün kurulmasına katkıda bulundu.

"TÜM SİLAHLARIN ÜRETİMİNDEN SORUMLUYDU"

- 7 Ekim Katliamı öncesinde Hamas'ın askeri kanadı için tüm silahların üretiminden sorumluydu.

- Son aylarda Hamas'ın askeri kanadının liderliğinde önde gelen bir figürdü ve Hamas terör örgütü tarafından ateşkes anlaşmasının ihlal edilmesinden doğrudan sorumluydu.

"HAYATTA KALAN SON KIDEMLİ TERÖRİSTLERDEN BİRİ"

- Gazze Şeridi'ndeki hayatta kalan son kıdemli, deneyimli teröristlerden biri ve Hamas'ın askeri kanadı Başkan Yardımcısı Marwan Issa'nın yakın bir ortağıydı."

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Dünya
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıVEFA:

Maaşallah! İsrail öttürüyor yine!

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda

Zara'dan iddialı selfie: Göğüs detayı ön planda
Annesi Güllü'yü öldürmekten tutuklanan Tuğyan'ın ifadesi ortaya çıktı

İşte Tuğyan'ın ifadesi! İtirafı ve ölüm mesajlarını böyle savundu
İşverenler şoke olacak! Özel'in AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın

AK Parti'nin kalesinde asgari ücret için önerdiği rakama bakın
Cristiano Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği

Ronaldo bambaşka bir sektöre giriyor! İşte yeni mesleği
Mauro Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk maç sonunda açıkladı

Icardi takımda kalacak mı? Okan Buruk maç sonunda açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Felaketi yaşıyoruz' dediği konuya bir kez daha parmak bastı

"Felaketi yaşıyoruz" dediği konuya bir kez daha parmak bastı
Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi

Kamera kayıttaydı: İSKİ çalışanının yaptığı akıllara durgunluk verdi
Bakan Fidan yanıtladı: Suriye'de entegrasyon gerçekleşmezse ne yapılacak?

Bakan Fidan yanıtladı! Suriye'de entegrasyon olmazsa ne yapılacak?
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, annesini öldürmekten tutuklandı

İtiraf gelmişti! Güllü'nün ölümünde kızıyla ilgili karar verildi
Kapalı kapılar arkasında gizli toplantı: Netanyahu, Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor

Türkiye'ye karşı son kozunu oynuyor
Suriye'de, Amerikan ve Suriye ordusunun ortak devriyesi sırasında askerlere ateş açıldı

Suriye'de neler oluyor? ABD'li askerlere ateş açıldı, can kaybı var
Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Yeni Malatyaspor'un küme düşmesi kesinleşti

Üst üste 3 maçta sahaya çıkmadılar! Efsane kulüp küme düştü
title