İsrail'den Kassam Tugayları'nın liderine suikast saldırısı

İsrail'in ateşkesi ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail ordusu, saldırıda Hamas'ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürerken, İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan ismin Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olan Raid Saad olduğunu iddia etti.

  • İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef alarak 4 Filistinli'nin ölümüne neden oldu.
  • İsrail ordusu, Gazze kentine düzenlediği saldırıda Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'nın en önemli iki isminden biri olan Raid Saad'ı hedef aldığını iddia etti.
  • İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail, Hamas ile 10 Ekim'de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını sürdürüyor.

4 FİLİSTİNLİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık alanında kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.

Söz konusu hava saldırısı, ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Gazze'de Filistinlilerin yaşadığı ve İsrail ordusunun önceden çekilmiş olduğu bölgelerde gerçekleşti.

İSRAİL ORDUSU: HAMAS'IN "KİLİT" İSMİNİ HEDEF ALDIK

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas'ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü. Açıklamada, İsrail ordusu ve İç İstihbarat Servisi Şin-Bet'in ortak düzenlediği saldırıda Hamas'ın "kilit" isimlerinden birinin hedef alındığı belirtildi.

EL-KASSAM TUGAYLARININ EN ÖNEMLİ İKİ İSMİNDEN BİRİ

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kişinin Hamas'ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti. İsrail medyası, Saad'ın Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

?GAZZE'DE ATEŞKES VE ESİR TAKASI ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu. Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da anlaşma imzalanmış, İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti. İsrail ordusunun anlaşmada belirtildiği üzere "Sarı Hat"ta çekilmesinin ardından Gazze Şeridi'nde ateşkesin aynı gün yürürlüğe girdiği açıklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSelim Şahin Şahin:

Amerika, İngiltere, Almanya, Fransa, Danimarka, Hollanda, Yunanistan, Kıbrıs Rum Kesimi 2 YILDIR İsrail'e yardım ederken... 2 YILDIR Türkiye'nin Filistin'e "ASKERÎ YARDIM" yapmasını KİM ENGELLİYOR ?..... CEVAP : "RECEP" ENGELLİYOR (YAHUDİLERİN MADALYA VERDİĞİ "RECEP")...... Herkese hatırlatırım ki Yemen'deki HUSİLER, Filistin'deki Müslüman kardeşlerimize yardım etmek için, İsrail'e karşı SAVAŞA GİRDİLER.... Ama "RECEP", OTURMUŞ SEYREDİYOR !!!..... 2 YILDIR "OTURMUŞ SEYREDİYOR" !!!.....

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

