Üye Girişi
Haberler
Yıllar önce öğrenciler 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmıştı! Muhalifler Dera'yı ele geçirdi

Yıllar önce 'Ey Esad sıra sana geldi' diyerek halk hareketini başlatmışlardı

 Muhalif gruplardan rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

Muhaliflerden rejim güçlerine çağrı: Ayrılmanız için son fırsat

 Arap aşiretleri harekete geçti! PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar

PKK/YPG'nin işgal ettiği bölgeler için yeni operasyon başlattılar
'Esad kaçtı' iddialarının ardından Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Beşar Esad Tahran'a gitti

Suriye medyasından yeni açıklama geldi: Esad Tahran'da

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6'sı çocuk

İsrail'den Gazze'ye hava saldırısı: Hayatını kaybedenlerin 6'sı çocuk
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail, Gazze Şeridi'nin orta bölgesinde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'na yeni bir saldırı düzenledi. Bu saldırıda 6'sı çocuk olmak üzere çok sayıda kişi hayatını kaybetti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana düzenlemiş olduğu saldırılarda toplamda 44 bin 612 Gazzeli'nin hayatını kaybettiği bildirildi.

İsrail, bir yılı aşkın süredir saldırılarına devam ettiği Gazze Şeridi'nin merkezine yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda, 6'sı çocuk, 5'i kadın olmak üzere en az 20 Filistinlinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nusayrat Mülteci Kampı'nda "en-Nadi" ailesine ait bir evi bombaladı.

ÖLENLERİN 6'SI ÇOCUK

Saldırıda 6'sı çocuk, 5'i kadın en az 20 Filistinli hayatını kaybetti. Hedef alınan ev ve çevredeki 46 kişi yaralandı. Görgü tanıkları da İsrail ordusunun savaş uçaklarıyla bombaladığı evin yerle bir edildiğini, yakınındaki evlerin de hasar gördüğünü belirtti.

Gazze Sivil Savunma ekipleri ise saldırının düzenlendiği bölgede kayıp kişilerin arandığını ifade etti. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 44 bin 612 Filistinli öldü, 105 bin 834 kişi yaralandı.

Kaynak: AA / Serhat Yılmaz - Dünya
img

Türkiye ile ilgili soruya Putin'den skandal yanıt
img

ABD'nin yıkım filosu ortaya çıktı
img

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Hamsili pilav tarifi! Hamsili pilav nasıl yapılır? Erşan Yılmaz kimdir? Erşan Yılmaz kaç yaşında, nereli? Erşan Yılmaz hayatı ve biyografisi! Yeni Kamerun Büyükelçisi Volkan Özkiper kimdir? Volkan Özkiper hayatı ve biyografisi! Yeni Avusturya Büyükelçisi Gürsel Dönmez kimdir? Gürsel Dönmez hayatı ve biyografisi! Yeni Japonya Büyükelçisi Oğuzhan Ertuğrul kimdir? Oğuzhan Ertuğrul hayatı ve biyografisi! 7 Aralık 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 7 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 7 Aralık 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 7 Aralık Cumartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 7 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 7 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? İnstagram kapatıldı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.