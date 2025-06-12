İsrail'den Alıkonan Türk Vatandaşı ve Türk Asıllı Alman Serbest Bırakıldı

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Dışişleri Bakanlığı, İsrail güçlerince uluslararası sularda alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Türk asıllı Alman vatandaşı Yasemin Acar'ın serbest bırakıldığını duyurdu.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı kaynakları, uluslararası sularda İsrail güçlerince alıkonulan 'Madleen' adlı gemide bulunan Türk vatandaşı Şuayb Ordu ile Türk asıllı Almanya vatandaşı Yasemin Acar'ın serbest bırakıldığını açıkladı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre; İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda alıkoyduğu 'Madleen' gemisindeki Türk vatandaşı Şuayb Ordu ve Tük asıllı Alman vatandaşı Yasemin Acar bugün serbest bırakıldı. Ordu ve Acar, İsrail'den ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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