Netanyahu'nun yolsuzluk soruşturmasına bakan hakim kazada hayatını kaybetti

İSRAİL Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi'nin, otoyolda seyir halindeyken bir aracın motosikletine çarpması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

İsrail Beerşeba Bölge Mahkemesi Başkanı ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yolsuzluk davasına bakan Hakim Benny Sagi, otoyolda seyir halindeyken bir aracın motosikletine çarpması sonucu hayatını kaybetti. Yetkililer, Sagi'nin olay yerinde yaşamını yitirdiğini açıkladı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.