İsrail'de orduya kan donduran talimat: Evlerin hepsini tek tek yıkın

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, Başbakan Binyamin Netanyahu ile birlikte orduya Lübnan sınır hattında yer alan köylerdeki evlerin yıkımını hızlandırma talimatı verdiklerini açıkladı. Kararın, İsrail yerleşimlerine yönelik tehditleri ortadan kaldırma amacı taşıdığı belirtildi.

SINIR HATTINDAKİ KÖYLERE YÖNELİK YIKIM TALİMATI

Katz'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail yönetimi, "ön cephe köyleri" olarak tanımlanan Lübnan sınırındaki yerleşimlerde askeri operasyonların kapsamını genişletme kararı aldı. Açıklamada, bu bölgelerdeki yapıların hedef alınmasının gerekçesi olarak, söz konusu alanların silahlı gruplar tarafından kullanıldığı iddiası öne sürüldü.

İsrail ordusuna verilen talimat kapsamında özellikle sınır hattına yakın yerleşimlerde bulunan evlerin sistematik şekilde yıkımının hızlandırılması istendi. Bu adımın, İsrail'in kuzeyindeki sivil yerleşim birimlerine yönelik saldırı riskini azaltmayı hedeflediği ifade edildi.

LİTANİ NEHRİ ÜZERİNDEKİ KÖPRÜLER DE HEDEFTE

Açıklamada dikkat çeken bir diğer unsur ise Litani Nehri üzerindeki köprülerle ilgili alınan karar oldu. Katz, İsrail ordusuna Lübnan'daki Litani Nehri üzerinde bulunan tüm köprülerin "derhal imha edilmesi" yönünde talimat verildiğini duyurdu.

İsrail tarafı, söz konusu köprülerin "terör faaliyetleri için kullanıldığını" iddia ederken, bu hamlenin bölgedeki lojistik hatları kesmeyi amaçladığı değerlendiriliyor. Litani Nehri, Lübnan'ın güneyinde stratejik bir hat olarak biliniyor ve bölgedeki askeri hareketlilik açısından kritik öneme sahip.

GERİLİM ZATEN YÜKSEKTİ

İsrail ile Lübnan arasında özellikle Hizbullah ile yaşanan karşılıklı saldırılar nedeniyle uzun süredir yüksek seyreden gerilim, bu kararlarla birlikte yeni bir aşamaya taşındı. Sınır hattında sık sık karşılıklı topçu atışları ve hava saldırıları yaşanırken, sivil kayıplar ve altyapı tahribatı da artış gösteriyor. Uzmanlar, İsrail'in köprüleri hedef almasının yalnızca askeri değil, aynı zamanda sivil yaşamı da doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurabileceğine dikkat çekiyor. Ulaşım ağlarının zarar görmesi, bölgedeki insani krizi derinleştirme riski taşıyor.

ULUSLARARASI TEPKİ BEKLENİYOR

İsrail'in aldığı bu kararların ardından uluslararası toplumdan gelecek tepkiler merak konusu oldu. Özellikle Birleşmiş Milletler ve bölgedeki diğer aktörlerin, sivillerin korunmasına yönelik çağrılarını artırması bekleniyor. Bölgede tansiyonun daha da yükselme ihtimali, İsrail-Lübnan hattında daha geniş çaplı bir çatışma riskini de yeniden gündeme taşıdı.

ÖLÜ SAYISI 1024'E YÜKSELDİ

İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda can kaybı 1024'e, yaralı sayısı 2 bin 740'a yükselirken; hayatını kaybedenler arasında 118 çocuk, 79 kadın ve 40 sağlık çalışanı bulunuyor.