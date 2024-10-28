Natanyahu için son yaklaşıyor mu? "Tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi"

İsrail'de katliam kabinesi ile muhalefet birbirine girdi. Muhalif lider Yair Lapid'in konuşma yaptığı sırada aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile arasında çıkan tartışmada Netanyahu ile ilgili kullanılan sözler tüm dünyanın dikkatini çekti. Başta ABD olmak üzere çok sayıda Avrupa ülkesinden aldığı destekle Ortadoğu'da savaşı hızla yayan Netanyahu için "Bizi felakete sürükleyen kişi" ifadeleri kullanıldı.

"TARİHİMİZİN EN BÜYÜK FELAKETİ"

İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, yeni yasama döneminin açılışı sırasında parlamentoda milletvekillerine hitap etti. Lapid, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alarak, İsrail'i Binyamin Netanyahu'dan daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadığını vurguladı. Netanyahu hükümetinin başarılarıyla övünmek istiyorsa, başarısızlıklarının da sorumluluğunu üstlenmesi gerektiğini aktaran Lapid, "Nasrallah'ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Carmel Gat'ın ölümünden de pay çıkarın. Sinwar'ın ölümünden pay çıkarmak istiyorsanız, Nir Oz'da öldürülenlerden de pay çıkarın. Haniye'nin öldürülmesinden pay çıkarmak istiyorsanız, Nova'nın sorumluluğunu üstlenin. Bizi tarihimizin en büyük felaketine sürükleyen kişi, bizi bu felaketten kurtaracak doğru kişi olduğunu iddia edemez. Sayın Netanyahu, İsrail Devleti'ni sizden daha fazla zayıflatan bir başbakan olmadı. Bu hükümet, Aralık 2022'nin sonundan bu yana iki yıldır görevde. Bu hükümetin sayabileceği tek bir olumlu değişiklik var mı? İsrail vatandaşları için yaptığınız tek bir iyi şey var mı?" dedi.

"İSRAİL'E HİÇ DAHA FAZLA FÜZE İSABET ETTİ Mİ?"

Netanyahu hükümetine yüklenmeye devam eden Lapid, "İsrail'e hiç daha fazla füze isabet etti mi? İsrail'de hiç daha fazla sivil ve asker öldü mü? Vatandaşlar uzun bir süre için evlerinden tahliye edildi mi? En kötü kabuslarınızda bile yüzlerce İsrail vatandaşının terk edileceğini ve tünellerde öleceğini hiç düşündünüz mü?" dedi.

"DAHA FAZLA SALDIRI, DAHA FAZLA CİNAYET, DAHA FAZLA SUÇ"

Aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in ekonomiyi mahvettiğini savunan Lapid, aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir'i de "terör saldırılarını önlemek yerine olay yerlerinde keyif çatmakla" eleştirdi. Ben-Gvir'in parlamentoda da terörizmi desteklemekten hüküm giymiş tek kişi olduğunu belirten Lapid, "İstatistikler yalan söylemiyor. Bakan olduğundan beri daha fazla saldırı, daha fazla cinayet, daha fazla suç, daha fazla terörizm oldu. Sözde yüz, eylemde sıfır" dedi. Lapid'in sözlerinin ardından Ben-Gvir'in Lapid'e bağırması ile ikili arasında sözlü tartışma çıktı.

NETANYAHU'YA SUÇLAMA: KOALİSYON ORTAKLARINA RÜŞVET VERİYOR

Ortadoğu'da savaşı yayan ve Gazze'de bir yılı aşkın süredir sivilleri katleden İsrail Başbakanı Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak bir gelişme daha yaşandı. İsrail'in ana muhalefet lideri Lapid, Netanyahu'yu koalisyon ortaklarına "rüşvet vermekle" suçladı.

DİNDAR YAHUDİLERİ ASKERLİKTEN MUAF TUTAN YASA

Lapid, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail Meclisi'nin yasama çalışmalarına yeniden başlaması sonrasında dindar Yahudileri askerlikten muaf tutan yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. "Gazze'de Hamas'ın elinde halen kadın askerler varken, İsrail hükümeti askerden kaçma yasasına destek veriyor." ifadelerini paylaşan Lapid, yasa tasarısına tepki gösterdi.

VATANSEVERLERE İHANET

Lapid, Netanyahu hükümetini "vatanseverlere ihanet etmekle" suçlayarak, "Bu utanç verici yasaya karşı mücadele edeceğiz." şeklinde tepki gösterdi. Dindar Yahudilerin askerlikten muaf tutulması konusunda Lapid, "Netanyahu, savaşa asker gönderirken, siyasi olarak ayakta kalabilmek için koalisyon ortaklarına rüşvet veriyor." ifadeleriyle hükümeti eleştirdi. İsrail muhalefetindeki Evimiz İsrail Partisi Lideri Avigdor Liberman da yasa tasarısının "milletin birliğine ve gücüne zarar verdiğini" belirterek, Netanyahu hükümetinden "(askerlikten) kaçma yasasını iptal etmesini" istedi. Liberman, İsrail'de yaşayan herkesin 18 yaşında zorunlu askerlik yapması için bir yasa çıkarılması çağrısında bulundu.

GÜNEY AFRİKA KANIT DOSYASINI UAD'YE SUNDU

Öte yandan Güney Afrika, İsrail aleyhine soykırım davasına ilişkin kanıt dosyasını Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) sundu. Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "(Dosya) İsrail hükümetinin Gazze'de yaşayan Filistinlilerin yok edilmesini teşvik ederek, çeşitli yıkıcı silahlarla onları fiziksel olarak öldürerek, insani yardıma erişimlerini engelleyerek, onları fiziksel olarak yok etmeyi amaçlayan yaşam koşullarını yaratarak ve UAD'nin çeşitli geçici tedbir kararlarını görmezden gelerek yahut hiçe sayarak, açlığı bir savaş silahı olarak kullanarak, toplu ölümler ve zorla yerinden etmeler yoluyla Gazze'yi nüfustan arındırma amaçlarına ulaşmak için izledikleri yolu gösteren kanıtları içeriyor." ifadeleri kullanıldı.