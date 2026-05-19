Netanyahu güvenlik kabinesini ikinci kez topladı: İran'a saldırı masada
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, son 24 saatte ikinci kez güvenlik kabinesini topladı. İsrail basınına göre, bu toplantının ana gündemi İran'a yeniden saldırı ihtimaliydi. Netanyahu'nun bu acil toplantıları, bölgede artan gerilim ve olası askeri hareketlilik sinyalleri olarak yorumlanıyor. Toplantının detayları henüz kamuoyuyla paylaşılmazken, güvenlik kabinesinin kritik kararlar almak üzere bir araya geldiği belirtiliyor.
