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İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı

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İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz dün gece Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenledi. Gelişmeyi duyuran İsrail basını "Toplantı Türkiye'nin Suriye'deki etkisinin artmasının, İsrailli yetkililer tarafından ne kadar önemli görüldüğünü ve hatta korkulduğunu gösteriyor" ifadelerini kullandı. Toplantıda Türkiye'nin 10'dan fazla kez zikredildiği de gelen bilgiler arasında.

The Jerusalem Post'un iki kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz, Çarşamba akşamı Türkiye ile ilgili özel bir güvenlik toplantısı düzenledi. İddialara göre Netanyahu'nun da aynı temada bir toplantı yapması bekleniyor. İsrail basınında Türkiye'nin Tel Aviv'in uykularını kaçırdığı yazıldı.

Gazetenin konuyla ilgili haberinde "Toplantı Suriye'de Esad rejiminin çöküşü ve HTŞ'nin yükselmesinden sonra Türkiye'nin bölgedeki etkisinin artmasının, İsrailli yetkililer tarafından ne kadar önemli görüldüğünü ve hatta korkulduğunu gösteriyor" ifadeleri yer aldı.

İSRAİL'E YÖNELİK TEHDİT SEVİYESİNDEKİ DEĞİŞİKLİK MASAYA YATIRILDI

Gazeteye konuşan kaynaklara göre toplantıya Dışişleri Bakanı Gideon Sa'ar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Herzi Halevi ve Dışişleri Bakanlığı ile savunma kuruluşlarından üst düzey yetkililer katıldı. Kaynaklar "Toplantı, Türkiye'nin bölgedeki etkisini tartışmak ve bu etkinin artmış olduğu göz önünde bulundurularak, Türkiye'nin İsrail'e yönelik tehdit seviyesinde herhangi bir değişiklik olup olmadığını analiz etmek için düzenlendi" ifadelerini kullandı.

İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısıİsrail Savunma Bakanı İsrael Katz.

"TÜRKİYE 10'DAN FAZLA ZİKREDİLDİ"

Jerusalem Post söz konusu raporda Türkiye'nin 10'dan fazla kez zikredildiğini vurgularken "bu da İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail'e karşı yaptığı söylemlerden duyduğu kaygıyı gösteriyor" notu düştü. Hayom Gazetesi ise Türkiye'nin İsrail'in uykularını kaçırdığını yazdı.

İsrail'de gece yarısı gizli Türkiye toplantısı
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (14)

Haber YorumlarıHakan:

turkiye savunmayi dahada fazla guclendirmesi lazim. RTE sagolsun 20 senede nerelere getirdi. ac kaliriz sogan ekmek yeriz yinede namus serefimizi baskalarina teslim etmeyiz

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Haber YorumlarıAdem Örnek:

biz kendi gücümüzün farkına varıp özümüze dönebilirsek, kim takar israili ve uşaklarını, sorun kendimize gelmemizde.

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Haber YorumlarıKamil Başkurt:

Bir malını dahi raftan indirmeye cesaret edemediğimiz adamlar neden korksun bizden

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Haber YorumlarıAli Teke:

Korkma titre it rail aklını alacak cengizhanın evlatları

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Haber YorumlarıMert Kalyoncu:

İsrail demek Amerika demektir. Araplar ve Ortadoğu için Amerika ile savaşmak büyük bir intihar olur bizim için.

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Haber YorumlarıKöfteci Jardel:

Valla Araplar için Ortadoğu'da girilecek maceralar uğruna aç kalmaya, soğan ekmek yemeye ve binlerce Türk evladının şehit tabutunu almaya kimse kalkışmasın. Oy devşirnek, ekonomik krizi unutturmak ve gündemi değiştirmek için bu ihaneti yapmayın. Halkın bir bölümü cahildir anlamaz ama gün gelir Türk devlet aklı bu ihanetin hesabını sorar.

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Haber Yorumlarızırzop:

Ver gazı, avrupanın derdi türkiyeyi savaşa sokmak ama yemezler hayvan terli

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Haber YorumlarıAbdullah KARAMAN:

o gizli toplantının ayrıntılarını kim söyledi acaba

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Haber YorumlarıMülayim:

Köşe kapmaca dünya genelinde son sürat devam ediyor...üçüncü dünya savaşı an meselesi gibi görünüyor

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Haber YorumlarıGüray Dilli:

Abd destekli İsrail'e kim kafa tutabilir. Sınırımıza çoktan dayandı. Pyd ile ittifak içinde...

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