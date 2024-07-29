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İsrail'de Filistinli tutukluya kötü muamele iddiasıyla askerler gözaltına alındı

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İsrail'de Filistinli bir tutuklunun kötü muamele gördüğü iddiasıyla 9 İsrail askeri gözaltına alındı. Askerlerin tutulduğu tesis protesto edildi ve bazı kişiler üsse girmeyi başardı. İsrail Ordu Radyosu tutuklunun Hamas birliğine bağlı olduğunu aktardı. İsrail Başbakanı baskını kınarken, aşırı sağcı bakanlar askerleri kahraman ilan etti.

İsrail’de Filistinli tutukluya kötü muamele iddiasıyla 9 İsrail askerinin gözaltına alınması sonrası peş peşe gelişmeler yaşanıyor.

Sorgulanmak üzere tutulan askerlerin bulunduğu tesis İsrail bayraklı bir grup tarafından basılmak istendi. Askerlerin gözaltına alınmasını protesto eden gruptan bazıları askeri üsse girmeyi başardı.

Sde Teiman adlı üs, 7 Ekim sonrası gözaltına alınan Filistinlilerin tutulması için kuruldu.

Söz konusu tesiste tutulan Filistinlinin ciddi şekilde rektum bölgesinden yaralandığı kaydediliyor.

Askeri savcılık soruşturmanın “bir tutukluya ciddi kötü muamele şüphesiyle” başlatıldığını duyurdu.

Soruşturmada dokuz asker gözaltına alındı.

İsrail Ordu Radyosu söz konusu tutuklunun elit bir Hamas birliğine bağlı olduğunu aktarıyor.

İşkence soruşturması ile ilgili aynı tesiste askeri polis tarafından gözaltına alınan İsrail askerlerinin serbest bırakılması için yapılan protesto televizyonlardan canlı yayınlandı.

Yapılan yayınlarda bazı kişilerin üsse girmeyi başardığı görüldü.

Bu görüntüler sonrası İsrail Genelkurmay Başkanı Korgeneral Herzi Halevi, "Bir askeri üsse girmek ve düzeni bozmak hiçbir şekilde kabul edilemez” mesajı verdi.

Halevi düzeni sağlamak için çalışıldığını da söyledi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da baskını kınadı ancak kendi kabinesinden aşırı sağcı bakanlardan Bezalel Smotrich, gözaltındaki askerleri kahraman ilan etti.

Askeri üsse yönelik protestoya aşırı milliyetçi partiden isimler de katıldı.

İsrail medyasındaki haberlerde askerleri gözaltına almaya gelen askeri polisle üsteki askerler arasında mücadele yaşandığı kaydediliyor. Haaretz gazetesi askeri polisin biber gazı kullandığını bildiriyor.

Askerlerin işkence iddiası ile soruşturulmasına tepki olarak bazı askerlerin silah bıraktığı da kaydediliyor.

Uluslararası Af Örgütü bu ay İsrail'i Gazze Filistinlilerinin süresiz gözaltında tutulmasına ve hapishanelerindeki "yaygın işkenceye" son vermeye çağırmıştı.

BBC

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