İsrail'de bir AVM'de uzun namlulu silah taşıyan siviller görüldü

Hamas'ın düzenlediği saldırıdan sonra İsrail halkı yanlarında silah taşımayı gündelik bir alışkanlık haline getirdi. Ülkede çekilen bir fotoğraf karesinde AVM'de vitrindeki ürünleri inceleyen kadınların bellerindeki silahlar dikkat çekti.

Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'e düzenlediği saldırıdan sonra 120 binden fazla İsrail vatandaşı silah ruhsatı başvurusunda bulundu. Ülke genelinde yasal bir şekilde silah edinmek için neredeyse bir yarış var.

POLİGONLAR DOLUP TAŞIYOR

Poligonlarda eşi benzeri görülmemiş sayıda İsrailli atış yeteneklerini geliştirmek için sıraya giriyor. Silah mağazalarındaysa dükkanların dışına taşan kuyruklar oluşmaya başladı.

AVM'DE BELDE SİLAH

Hal böyleyken ülkeden gelen görüntüler de görenleri şaşırtmaya devam ediyor. Son olarak bir AVM'de vitrindeki ürünleri inceleyen kadınların bellerindeki silahlar dikkat çekiyor.