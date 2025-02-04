Kılıçlar çekildi! İsrailli Bakan'dan Netanyahu'ya ateşkes tehdidi

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Misyonlar Bakanı Orit Strock, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki koalisyon hükümetini devirme tehdidinde bulundu.

"ATEŞKESİN İKİNCİ AŞMASINA KARŞIYIZ"

Filistin karşıtı görüşleriyle tanınan Strock, İsrail ordu radyosunda katıldığı programda Gazze'deki ateşkese ilişkin açıklamalarda bulundu. Strock, üyesi olduğu aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich liderliğindeki Dini Siyonizm Partisi'nin Gazze'de ateşkesin ikinci aşmasına geçilmesine karşı olduğunu belirtti.

HÜKÜMETİ DEVİRME TEHDİDİ

İsrail Başbakanı'na da uyarıda bulunan Strock, Netanyahu'nun ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesine karar vermesi halinde parti olarak koalisyon hükümetini devireceklerini söyledi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich de daha önce yaptığı açıklamada, ateşkesin ikinci aşamasına geçmesi halinde Netanyahu hükümetini devirecekleri tehdidinde bulunmuştu.

BEN-GVİR KOALİSYONDAN ÇEKİLMİŞTİ

Aşırı sağcı eski Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, ateşkese karşı çıkarak Netanyahu liderliğindeki koalisyondan çekilmişti. Mevcut dağılımda Smotrich'in koalisyondan çekilmesi halinde Netanyahu liderliğindeki hükümetin sallantıya gireceği yorumu yapılıyor.