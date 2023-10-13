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İsrail Büyükelçiliği Çalışanı Pekin'de Saldırıya Uğradı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Pekin Büyükelçiliğinde çalışan bir diplomatın saldırıya uğradığını bildirdi. Saldırının büyükelçilik binası sınırları içerisinde olmadığı belirtilirken, saldırıyla ilgili soruşturma devam ediyor.