İsrail bir ülkeye daha saldırmaya hazırlanıyor! 2026 yılı için Lübnan'ı işaret ettiler

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 218 gündür devam eden saldırılarında can kaybı 34 bin 971'e, yaralı sayısı da 78 bin 641'e yükseldi. Bu katliamı tüm dünya sadece izlemekle yetinirken, İsrailli araştırma şirketi Alma, askeri yetkililerin Orta Doğu'da bir başka savaşın daha gerçekleşmesini beklediklerini yazdı. Tel Aviv kanadının 2026 yılına kadar Hizbullah ve Lübnan ile bir başka savaşa daha girmeyi planladığı belirtildi.

"LÜBNAN'DAN FIRLATILSA TEL AVİV'DEKİ BİR ARABAYI VURABİLİR"

Alma Merkezi Araştırma Dairesi Başkanı Tal Be'eri olası savaşla ilgili, "Asıl sorun Hizbullah'ın hassas silah projesi. Ellerinde 330 kilometre menzile ve 10 metreye kadar çarpma yarıçapına sahip Fateh-110 füzeleri var. Böyle bir füze Lübnan'dan fırlatılsa bile Tel Aviv'deki bir arabayı vurabilir" sözlerini kullanarak endişelerini dile getirdi. Alma şirketinin araştırmasının devamında, 2026 yılında Hizbullah'ın kuzeyden küçük gruplar halinde saldırarak Hamas'ın yaptığına benzer bir savaş çıkarma isteği olduğunu öne sürdü.

"HİZBULLAH DİRENİŞ DEĞİL SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİYOR"

İsrailli üst düzey subaylardan biri olan Gershon HaCohen ise konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İran ve Hizbullah neden İsrail'e savaş ilan etti? Din alanına girmeden buna cevap vermek imkansız" dedi. İsrailli subay, "Hizbullah iman ve inanç stratejisiyle hareket ediyor. Hizbullah bir direniş değil saldırı gerçekleştiriyor ve buna da devam edecek" sözleriyle savaşın uzun süre daha devam edeceğinin sinyalini verdi.

"İSRAİL YOK EDİLENE KADAR SAVAŞACAKLAR"

HaCohen açıklamalarının devamında İran'a da değinerek, "İran'ın Dini Lideri Hamaney, Mescid-i Aksa'da namaz kılacağına inanıyor; bu da hem kendisine hem de Hizbullah'a, İsrail yok edilinceye kadar savaşmak için bir neden veriyor" değerlendirmesinde bulundu.