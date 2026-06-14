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İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi
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İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı düzenledi. Saldırıda Hizbullah'a ait bir hedefin vurulduğu iddia edildi.

İSRAİL ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırısı gerçekleştirdi.

İsrail savaş uçaklarının, ön uyarı yapmadan Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesini bombaladığı bildirildi. İsrail ordusu, Dahiye bölgesine düzenlenen hava saldırısını üstlendiğini açıkladı. Açıklamada, Dahiye bölgesine düzenlenen saldırıda Hizbullah'a ait hedefin vurulduğu ileri sürüldü.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Israel Katz da Beyrut'un güneyine düzenlenen saldırıyı doğruladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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