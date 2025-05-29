İsrail, Batı Şeria'da 22 Yeni Yahudi Yerleşimini Onayladı

İsrailli bakanlar, işgal altındaki Batı Şeria'da 22 yeni Yahudi yerleşiminin onaylandığını ve bunun son on yılların en büyük genişlemesi olduğunu duyurdu.

Savunma Bakanı Israel Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e göre hükümetin izni olmadan inşa edilmiş ve halihazırda "ileri karakol" görevi gören bazı yerleşimler artık yasal kabul edilecek.

Başbakan Binyamin Netanyahu, konuyla ilgili Telegram hesabından yaptığı açıklamada Smotrich ve Katz'ın başını çektiği girişimin "nesilde bir alınan bir karar" olduğu yorumunu yaptı.

Batı Şeria'daki yerleşimlerle "ileri karakol" olarak adlandırılan durumu karıştırmamak gerekiyor.

Yerleşimler uluslararası yasalara göre yasa dışı olsalar da İsrail bunların yasal olduğunu iddia ediyor. İleri karakol olarak adlandırılanlar ise İsrail yasalarınca da yasa dışı ve İsrail yönetiminin izni dışında inşa edilenler.

Yerleşimler meselesi İsrail ve Filistinliler arasındaki en çekişmeli tartışma konularından biri.

Katz, Batı Şeria'daki yerleşimleri genişletme hamlesinin "İsrail'i tehlikeye atacak bir Filistin devletinin kurulmasını engellediğini" söyledi.

Filistin yönetimi bunu "tehlikeli bir tırmandırma" olarak nitelendirdi.

İsrail merkezli Peace Now adlı yerleşim karşıtı gözlemci kuruluşa göre, yeni yerleşimler " Batı Şeria'yı ciddi biçimde yeniden şekillendirecek ve işgali daha da güçlendirecek".

İsrail, 1967 savaşında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ün işgalinden bu yana yaklaşık 700 bin Yahudi'yi barındıran 160 yerleşim inşa etti.

'Uluslararası hukukun aleni ihlalidir'

İsrail'in hamlesine komşu Ürdün'den kınama geldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada yeni yerleşim yerleri yapılmasının "uluslararası hukukun aleni ihlali" olduğu vurgulandı ve "işgali derinleştirerek barış ihtimalinin altını oyduğu" söylendi.

Açıklamada ayrıca "böyle tek taraflı hamlelerin egemen Filistin devletinin kurulmasını engelleyerek iki devletli çözümün uygulanabilirliğini azalttığı" ifade edildi.

Geçmişte Bazı Batılı ülkeler bazı İsrailli yerleşimcilere bireysel yaptırımlar uyguladı.

Önceki ABD başkanı Joe Biden, 7 Ekim 2023'ten sonra benzer bir adım atmış, selefi Donald Trump başa geldiğinde yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırmıştı.

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