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İsrail basınından çarpıcı iddia: İran dini lideri Hamaney komada

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İsrail basını, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in komada olduğunu öne sürdü. ABD Ordusu Ulusal Güvenlik e ski Danışmanı General McMaster ise İran'ın yakında Hamaney'in ölümünü ilan edeceğini iddia etti.

İsrail'in misilleme saldırıları sonrasında İran'da baş gösteren liderlik krizi devam ediyor.

"HAMANEY GÜNLERDİR KOMADA" İDDİASI

Son olarak İsrail basınından bomba gibi bir iddia ortaya atıldı. İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in günlerdir komada olduğu öne sürüldü.

İRAN ÖLÜMÜ GİZLEMEYE ÇALIŞIYOR

ABD merkezli New York Times gazetesi de ekim ayında Hamaney'in sağlık durumunun "kritik" olduğuna ilişkin bir haber yayımlamıştı.

85 yaşındaki Hamaney'in sağlık durumuna ilişkin Tahran'dan resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Bunun nedeni ise Hamaney'in ölümünün gizlenmesiyle karışıkların önüne geçilmek istenmesi olarak değerlendirildi.

YERİNE OĞLU GEÇECEK

İsrail basını, İran dini liderinin son olarak 7 Kasım'da görüldüğünü kaydederken ölümünün kesin olarak açıklanması sonrasında yerine en büyük oğlu Mücteba Hamaney'in geçeceğini iddia etti.

TAHRAN YAKINDA AÇIKLAYACAK

Öte yandan ABD'nin eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Herbert Raymond McMaster de Tahran yönetiminin ilerleyen günlerde Hamaney'in ölümünü ilan edeceğini öne sürdü.

İsrail basınından çarpıcı iddia: İran dini lideri Hamaney komada
Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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