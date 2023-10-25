İsrail Başbakanı Netanyahu: Gazze'ye kara harekatının tarihini belirledik

7 Ekim'den beri Gazze'yi tam abluka ve bombardıman altında tutan İsrail, kara harekatı için de bir süredir hazırlıklarını sürdürüyor. Ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, kara harekatının tarihinin belirlendiğini ancak ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini askerlerin güvenliği açısından söyleyemeyeceğini ifade etti. 2 hedefleri olduğunu dile getiren Netanyahu, bunların Hamas'ı yok etmek ve rehineleri geri almak olduğunu belirtti.

Ulusa sesleniş konuşması yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, gecikmeye rağmen Gazze'ye karar harekatının olacağını söyledi. Harekat tarihinin savaş kabinesi ve genel kurmay başkanlarının da fikir birliği ile belirlendiğini dile getiren Netanyahu, operasyonun ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini söyleyemeyeceğini ifade etti.

ULUSA SESLENDİ

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı Aksa Operasyonu sonrası Gazze'yi 19 gündür tam abluka ve bombardıman altında tutan İsrail'in kara harekatı bir süredir bekleniyor. Son gelişmelerle ilgiliİsrail Başbakanı Netanyahu, ulusa sesleniş konuşması gerçekleştirdi.

TARİH BELİRLENDİ

Kara harekatının olacağını söyleyen Netanyahu, tarihin fikir birliği ile savaş kabinesi ve genel kurmay başkanlarının da fikir birliği ile belirlendiğini ancak ne zaman ve nasıl gerçekleşeceğini söyleyemeyeceğini ifade etti.

ASKERLERİMİZİN CANINI KORUMANIN YOLU BUDUR"

Açıklamalarında Netanyahu, ""Kara saldırısına hazırlanıyoruz. Ne zaman, nasıl, kaç tane olduğunu belirtmeyeceğim. Ayrıca kamuoyunun çoğunun farkında olmadığı hususların kapsamını da detaylandırmayacağım. Ve olması gereken de budur. Askerlerimizin canını korumanın yolu budur."

2 AMAÇ BELİRLEDİLER

Varoluş mücadelesinde olduklarını dile getiren Netanyahu, amaçlarının Hamas'ı yok etmek ve rehineleri geri almak olduğunu söyledi. Netanyahu, tüm Hamas üyelerini "yürüyen ölü adamlar" olarak tanımladı.

İSRAİL-HAMAS ÇATIŞMALARI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlattı. İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırıya başladı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 308'i asker 1400 İsraillinin öldüğü, 5 bin 132 İsraillinin yaralandığı aktarıldı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 2 bin 704'ü çocuk ve 1584'ü kadın, 364'ü yaşlı olmak üzere 6 bin 546 kişinin öldüğünü, 17 bin 439 kişinin yaralandığını duyurdu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 100'ün üzerinde Filistinlinin öldüğü belirtildi. Çatışmalarda 20'si Filistinli, 3'ü İsrailli ve biri Lübnanlı olmak üzere 24 gazeteci yaşamını yitirdi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim'den bu yana İsrail ordusu ile Hizbullah arasında yaşanan çatışmalarda ise 42 Hizbullah üyesinin yanı sıra İslami Cihat Hareketi'nden 6, Hamas'tan 3, Hizbullah destekli Sünni Direniş Tugayı mensuplarından da 2 kişi öldü, biri gazeteci 4 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirdi.