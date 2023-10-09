İsrail Başbakanı Netanyahu: Bu daha başlangıç, düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak

Hamas'ın gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonuna misilleme olarak Gazze'deki Hamas hedeflerine bombardıman başlatan İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, "Gazze'de Hamas'a yönelik hava saldırıları sadece bir başlangıç. Hamas savaş istedi ve bununla yüzleşecek, düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak" dedi.

İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, " Gazze'de Hamas'a yönelik hava saldırıları sadece bir başlangıç. Hamas savaş istedi ve bununla yüzleşecek, düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak" açıklamalarında bulundu.

İsrail'e yönelik Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık İsrail, 50 yıl sonra bir ilke imza atarak savaş ilan etti ve Gazze'deki Hamas hedeflerini bombalamaya başladı. Kara harekatının da başlayacağı konuşulurken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu yeniden ulusa seslendi.

"DÜŞMANLARIMIZI YAPTIKLARIMIZ NESİLLER BOYU YANKILANACAK"

Gazze'ye yapılan saldırıların sadece bir başlangıç olduğunu belirten Netanyahu, "Hamas savaş istedi ve bununla yüzleşecek. Düşmanlarımıza yapacaklarımız nesiller boyu yankılanacak. Önümüzde zor günler var ve kazanmaya kararlıyız. Kaçırılanlar ve kaybolanlar için her şeyi yapacağız" dedi.

"HAMAS MİLİTANLARI HALA İSRAİL'DE"

Hamas ile terör örgütü DAEŞ'in zulmünün aynı olduğunu söyleyen Netanyahu, militanların hala İsrail'de olduğunu belirterek "Elleri bağlı çocuklar aileleri ile birlikte idam edildi. Genç kadın ve erkekler arkadan vurularak infaz edildi. Diğer dehşetleri burada anlatmayacağım" dedi.

"SAVAŞ İSTEDİLER, SAVAŞ ALACAKLAR"

"Biz Hamas'ın kim olduğunu her zaman biliyorduk. Artık tüm dünya biliyor. Hamas, DAEŞ'tir. Ve dünyanın DAEŞ'i yendiği gibi biz de onu yeneceğiz. Bu aşağılık düşman savaş istedi ve savaş alacak" diye devam eden Netanyahu, Gazze'de esir tutulan İsrailliler için her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

"VERECEĞİMİZ YANIT ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRECEK"

Netanyahu, bu sabah yaptığı açıklamalarda ise, İsrail'in Filistinli silahlı kişilerce gerçekleştirilen benzeri görülmemiş çok yönlü saldırıya verdiği tepkinin Orta Doğu'yu değiştireceğini söyledi. Netanyahu sözlerine şöyle devam etti; "Altına bakılmadık taş bırakmayacağız. Hamas'ın başına gelecekler korkutucu olacak. Saatler sonra Netanyahu, sosyal medya hesabından İsrail ordusunun Gazze'de Hamas hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaşan Netanyahu, "Biz başladık. İsrail kazanacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 560 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 900 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail basınında, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 800'den fazla İsraillinin hayatını kaybettiği, 2 bin 400 kişinin yaralandığı belirtilmişti.