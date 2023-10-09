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İsrail Başbakan Netanyahu: Biz başladık, kazanacağız

Hamas'ın 7 Ekim'de başlattığı operasyonu sonrası savaş ilan eden ve "Hamas'a vereceğimiz yanıt Ortadoğu'yu tamamen değiştirecek. Altına bakılmadık taş bırakmayacağız" diyen İsrail Başbakanı Netanyahu'dan yeni açıklama geldi. İsrail ordusunun Gazze'de Hamas hedeflerini vurduğu görüntüleri paylaşan Netanyahu, "Biz başladık. İsrail kazanacak" dedi.