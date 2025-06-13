İsrail baş hahamları'ndan güvenlik uyarısı: Toplu dini etkinliklerden kaçının

İsrail'in Baş Hahamları Kalman Ber ve David Yosef, güvenlik tehdidinin arttığı bu günlerde halka önemli bir uyarıda bulundu. Yaptıkları açıklamada, Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) İç Cephe Komutanlığı tarafından verilen tüm talimatlara kesinlikle uyulması gerektiğini belirttiler.

Açıklamada, hem açık alanlarda hem de kapalı mekanlarda hiçbir şekilde toplu etkinlik yapılmaması gerektiği vurgulandı. Bu ifadeler, dolaylı olarak Şabat günü sinagoglarda toplanılmaması gerektiğini de ima ediyor.

Sabah saatlerinde İran'a yönelik saldırı başlatan İsrail, güvenlik gerekçesiyle 14 Haziran Cumartesi saat 20.00'ye kadar tüm eğitim kurumlarını, toplantıları ve iş yerlerini kapattı. Sadece hayati sektörler çalışmaya devam edecek.

Baş hahamlar, halkı daha fazla dua etmeye çağırarak özellikle Mezmurlar 20, 21 ve 131'in okunmasını önerdi.

Öte yandan Ultra-Ortodoks Şas Partisi'nin ruhani liderleri olan Tora Bilgeleri Konseyi, halkı Tanrı'ya dua etmeye davet etti. Yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin görevlerini başarıyla tamamlayıp evlerine sağ salim dönebilmeleri için dua edilmesi istendi. Ayrıca herkesin içten bir tövbe ile kendini gözden geçirmesi gerektiği belirtildi.

Konsey, dinî eğitim gören öğrencilerin Tora çalışmalarını artırmaları çağrısında bulunarak, bu çalışmaların İsrail'e ilahi koruma sağladığına inandıklarını belirtti.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herkes kalbini ve ailesini güçlendirsin. İsrail'in savaşlarını Tanrı yürütür. Tanrı, halkını ve mirasını yalnız bırakmayacaktır."

Ancak, sinagoglara gidilmemesi gerektiği net bir şekilde belirtilmedi.

Eski Sefarad Baş Hahamı Yitzhak Yosef de daha önce benzer açıklamalarda bulunmuş ve Tora öğreniminin, İsrail'i füze saldırılarından koruduğunu savunmuştu. Yosef, özellikle 7 Ekim'den bu yana yaşanan saldırılarda, bu dinî çalışmaların büyük felaketleri önlediğini öne sürüyor.