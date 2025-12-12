Haberler

İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Güncelleme:
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, polis eşliğinde İzzeddin el-Kassam'ın Hayfa yakınlarındaki mezarına baskın düzenleyerek yıkım tehdidini yineledi. İsrail polisi mezar çevresindeki çadır ve tabelaları kaldırırken, Hamas adımı kutsal değerlere yönelik açık bir saldırı olarak niteleyerek sert tepki gösterdi.

  • İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İzzeddin el-Kassam'ın mezarına baskın düzenleyerek mezarın yıkılması çağrısını tekrarladı.
  • İsrail polisi, İzzeddin el-Kassam'ın mezarındaki çadır, güvenlik kameraları ve bilgilendirme tabelasını söktü.
  • Hamas yöneticisi Mahmud Merdavi, baskını Filistin halkının tarihine ve sembollerine yönelik bir saldırı olarak nitelendirdi.

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail polisi eşliğinde Hayfa yakınlarındaki Nesher bölgesinde bulunan İzzeddin el-Kassam'ın mezarına baskın düzenledi. Ben-Gvir, baskına ilişkin görüntüleri X hesabından paylaşarak mezarın yıkılması yönündeki çağrısını tekrarladı.

"İLK ADIMI ATTIK" MESAJI

Ben-Gvir paylaşımında, mezarın üzerine yerleştirilen çadır ve bilgilendirme tabelalarının kaldırıldığını belirterek, "İlk adımı attık. İzzeddin el-Kassam'ın mezarı yıkılmalıdır" ifadelerini kullandı. Videoda, "Burası İsrail Devleti'nin toprağıdır. Kışkırtıcı yapıların kaldırılması için önemli bir adımdır" dedi.

İsrail Bakanı'nın İzzeddin el-Kassam'ın Mezarına Yıkım Tehdidi Sert Tepki Çekti

Baskın sırasında İsrail polisi; İslami Vakıflar İdaresi tarafından yerleştirilen çadırı, güvenlik kameralarını ve mezarlığın tarihine dair bilgilendirme tabelasını söktü. Baskına İsrail Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı Yitzhak Kroizer da eşlik etti.

İsrail Bakanı'nın İzzeddin el-Kassam'ın Mezarına Yıkım Tehdidi Sert Tepki Çekti

AŞIRI SAĞDAN SÜREKLİ ÇAĞRI

İsrail aşırı sağından son dönemde Kassam'ın mezarının yıkılmasına yönelik çağrıların arttığı belirtildi. Nesher Belediye Başkanı Roi Levy, mezarlık için yıkım emri talep ederek alanın ticari bölgeye dönüştürülmesini istedi. Ben-Gvir de daha önce Meclis'te, "Yıkım talimatı verin; polisi görevlendireceğiz" demişti.

İsrail Bakanı'nın İzzeddin el-Kassam'ın Mezarına Yıkım Tehdidi Sert Tepki Çekti

HAMAS'TAN SERT TEPKİ

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in açıklamalarına yazılı bir yanıt verdi. Merdavi, baskını "kutsal değerlere eşi benzeri görülmemiş bir saygısızlık" olarak nitelendirerek, bunun Filistin halkının tarihine ve ulusal-dini sembollerine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Merdavi, mezarın hedef alınmasını "ulusun hafızasını silme girişimi" olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu tutum almaya çağırdı.

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?

1883'te Suriye'nin Cebele kentinde doğan Şeyh İzzeddin el-Kassam, İngiliz ve Fransız işgallerine karşı silahlı direnişin simge isimlerinden biri olarak biliniyor. 1935'te Batı Şeria'da İngiliz kuvvetleriyle çatışmada hayatını kaybeden Kassam'ın ölümü, 1936 Büyük Filistin İsyanı'nın başlamasında etkili oldu. Hamas, askeri kanadına "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını verdi.

