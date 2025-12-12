İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail polisi eşliğinde Hayfa yakınlarındaki Nesher bölgesinde bulunan İzzeddin el-Kassam'ın mezarına baskın düzenledi. Ben-Gvir, baskına ilişkin görüntüleri X hesabından paylaşarak mezarın yıkılması yönündeki çağrısını tekrarladı.

"İLK ADIMI ATTIK" MESAJI

Ben-Gvir paylaşımında, mezarın üzerine yerleştirilen çadır ve bilgilendirme tabelalarının kaldırıldığını belirterek, "İlk adımı attık. İzzeddin el-Kassam'ın mezarı yıkılmalıdır" ifadelerini kullandı. Videoda, "Burası İsrail Devleti'nin toprağıdır. Kışkırtıcı yapıların kaldırılması için önemli bir adımdır" dedi.

Baskın sırasında İsrail polisi; İslami Vakıflar İdaresi tarafından yerleştirilen çadırı, güvenlik kameralarını ve mezarlığın tarihine dair bilgilendirme tabelasını söktü. Baskına İsrail Meclisi İçişleri Komitesi Başkanı Yitzhak Kroizer da eşlik etti.

AŞIRI SAĞDAN SÜREKLİ ÇAĞRI

İsrail aşırı sağından son dönemde Kassam'ın mezarının yıkılmasına yönelik çağrıların arttığı belirtildi. Nesher Belediye Başkanı Roi Levy, mezarlık için yıkım emri talep ederek alanın ticari bölgeye dönüştürülmesini istedi. Ben-Gvir de daha önce Meclis'te, "Yıkım talimatı verin; polisi görevlendireceğiz" demişti.

HAMAS'TAN SERT TEPKİ

Hamas yöneticilerinden Mahmud Merdavi, Ben-Gvir'in açıklamalarına yazılı bir yanıt verdi. Merdavi, baskını "kutsal değerlere eşi benzeri görülmemiş bir saygısızlık" olarak nitelendirerek, bunun Filistin halkının tarihine ve ulusal-dini sembollerine yönelik bir saldırı olduğunu söyledi. Merdavi, mezarın hedef alınmasını "ulusun hafızasını silme girişimi" olarak değerlendirdi ve uluslararası toplumu tutum almaya çağırdı.

İZZEDDİN EL-KASSAM KİMDİR?

1883'te Suriye'nin Cebele kentinde doğan Şeyh İzzeddin el-Kassam, İngiliz ve Fransız işgallerine karşı silahlı direnişin simge isimlerinden biri olarak biliniyor. 1935'te Batı Şeria'da İngiliz kuvvetleriyle çatışmada hayatını kaybeden Kassam'ın ölümü, 1936 Büyük Filistin İsyanı'nın başlamasında etkili oldu. Hamas, askeri kanadına "İzzeddin el-Kassam Tugayları" adını verdi.