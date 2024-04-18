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İsrailli bakandan skandal öneri: Filistinli esirler infaz edilsin

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İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki kalabalığı azaltmak için Filistinli esirlere idam cezası uygulanmasını önerdi. Ben-Gvir, Filistinli esirleri terörist ilan ederken yeni inşa edilecek gözaltı yerlerinden de mutlu olduğunu söyledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı aşırı sağcı Itamar Ben-Gvir'den skandal bir öneri geldi. Ben-Gvir, İsrail hapishanelerindeki aşırı kalabalığa son vermek için "doğru çözümün" "terörist" olarak tanımladığı Filistinli esirlere idam cezasının uygulanması olduğunu savundu.

FİLİSTİNLİLERİ TERÖRİST İLAN EDİP ÖLÜM CEZASINI ÖNERDİ

Ben-Gvir, X hesabından açıklamada bulundu. Aşırı sağcı Yahudi Gücü partisinin lideri olan Ben-Gvir, "İsrail hükümetinin, Filistinli esirler için 936 ek gözaltı yeri inşa etmesine izin veren önerisini onaylamasından mutlu" olduğunu ifade etti.

"Ek inşaat, cezaevine daha fazla terörist alınmasını sağlayacak ve cezaevindeki tutukluluk krizine kısmi bir çözüm getirecek." diyen Ben-Gvir, hapishanelerdeki kalabalığın azaltılması için Filistinli esirlere ölüm cezasının uygulanmasını önerdi.

Kaynak: AA / Dünya

Filistin Hükümet İsrail Hukuk Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (6)

haksız mıyım:

Olum siz neyin peşindesiniz sanki bu Dünya'ya kazık çakacaksınız, Firavunlar bile toprağın altını boyladı size mi kalacak Dünya...

79
0
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Turgut Aydın:

Şu iktidar sola geçsin deniz gezmiş ve arkadaşlarının yarım kalan filistine özgürlüğü ve bunca masum insanların canını alan israile nasıl cevap verileceğini dünya görecekkk

69
0
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Hasan Kara:

suratsız yaratık

8
1
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Çetin Tunç:

Buna söylenecek tek söz var, zalimler için yaşasın Cehennem ????

6
0
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Gökhan Ccc:

ulan senin ölümün öyle bir rezillik olacak ibret olacaktır. Rabbim o günü gösterir

3
0
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Atilla İlhami:

Bu da İsrail'in ümit özdağ'ı.

0
1
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