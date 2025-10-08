Haberler

İsrail Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İsrail Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Doğu Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya polis korumasında baskın düzenleyerek, Sukot Bayramı öncesinde Gazze'deki savaşta zafer için dua etti. Sosyal medya paylaşımında, '2 yıl sonra zafer bizim' ifadelerini kullandı.

İSRAİL Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerce kutsal kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı kapsamında ve 'Gazze'deki savaşta zafer ve esirlerin geri dönmesi için dua etmek' amacıyla Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "2 yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz" ifadelerini kullandı. Baskının ardından paylaşılan görüntülerde, Ben-Gvir'in Ağlama Duvarı'nda aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gökçek'in oğlunu mest eden sözler

Erdoğan'ın parti grubundaki sözleri Gökçek'in oğlunu mest etti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt

Türk askeri Gazze'ye gidecek mi? Erdoğan'dan dikkat çeken yanıt
Volkan Demirel Süper Lig'e geri dönüyor

Süper Lig'e geri dönüyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.