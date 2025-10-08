İsrail Bakanı Ben-Gvir Mescid-i Aksa'ya Baskın Düzenledi

İSRAİL Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi.

İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Yahudilerce kutsal kabul edilen Sukot (Çardaklar) Bayramı kapsamında ve 'Gazze'deki savaşta zafer ve esirlerin geri dönmesi için dua etmek' amacıyla Mescid-i Aksa'ya polis koruması eşliğinde baskın düzenledi.

Ben-Gvir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "2 yıl sonra zafer bizim ve buranın sahibi biziz" ifadelerini kullandı. Baskının ardından paylaşılan görüntülerde, Ben-Gvir'in Ağlama Duvarı'nda aşırı sağcılarla dans ettiği görüldü.