İsrail'i şoke eden haber! Dualarla gitti, savaşta karaciğeri parçalandı

İsrail ile Hizbullah arasında süren çatışmaların etkileri sürerken, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in oğlu Benya Hebron'un Lübnan'daki saldırılarda yaralandığı açıklandı. Hizbullah'ın İsrail saldırılarına karşılık verdiği çatışmalar sırasında şarapnel parçalarının isabet ettiği Hebron'un hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

ŞARAPNEL SIRT VE KARNINI DELİP GEÇTİ

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada oğlunun aldığı yaralara ilişkin bilgi verdi. Smotrich, şarapnel parçalarının oğlunun sırtını ve karnını delip geçtiğini, karaciğerinde ciddi hasara yol açtığını söyledi. Smotrich'in oğlunu savaşa dualar eşliğinde göndermiş ve görüntüler sosyal medyada ses getirmişti.

OĞLUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPTI

Smotrich açıklamasında, "Şarapnel parçaları oğlumun sırtını ve karnını delip geçti, karaciğerini parçaladı. Şarapnellerden biri karın bölgesindeki en büyük damarın hemen yanında durdu. Eğer damarı yırtmış olsaydı oğlum çok daha ağır şekilde yaralanabilirdi." ifadelerini kullandı.

KATZ'DAN MESAJ VAR

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz da Smotrich ailesine destek mesajı yayımladı. Katz açıklamasında, Maliye Bakanı Smotrich ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ileterek Benya Hebron'un bir an önce iyileşmesini temenni etti.

Katz mesajında, "Dostum Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve ailesine destek veriyorum ve terör örgütü Hizbullah'a karşı görevini yerine getirirken Lübnan'da yaralanan oğlu için bir an önce iyileşmesini diliyorum." dedi.

İsrail ordusuna da destek veren Katz, güvenlik güçlerinin ülke için büyük fedakarlık gösterdiğini vurguladı. Katz, "İsrail Devleti'nin güvenliği için tüm alanlarda cesurca ve özveriyle savaşan tüm IDF savaşçılarını kucaklıyorum ve onlara destek veriyorum. Tüm İsrail halkı arkanızda ve sizinle gurur duyuyor." ifadelerini kullandı.

GERİLİM GİT GİDE TIRMANIYOR

İsrail ile Hizbullah arasında sınır hattında devam eden karşılıklı saldırılar nedeniyle bölgede gerilim sürerken, çatışmalarda her iki tarafta da can kayıpları ve yaralanmalar yaşanmaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com