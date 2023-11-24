İsrail ile Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkes sabah saat 08.00 itibarıyla başlarken, Tel Aviv yönetimi yine sözünü tutmadı. Ateşkesin devreye girmesinin ardından Gazze'ye "Güneyden kuzeyine gitmeyin" tehdidinde bulunan bildiriler atan İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığı aktarıldı.

İsrail ateşkese sadık kalmadı! Gazze'nin güneyinden kuzeyine geçenlere ateş açıldı, çok sayıda yaralı var

Hamas'ın 7 Ekim sabahı başlattığı Aksa Tufanı operasyonuna karşılık veren İsrail Gazze'de 13 binden fazla Filistinliyi katlederken, kan gölüne dönen bölgede bugün umut veren bir gelişme yaşanmıştı.

İSRAİL YİNE SÖZÜNÜ TUTMADI

İsrail ile Hamas arasında 4 günlük geçici ateşkes anlaşmasının sabah saat 08.00 itibarıyla başladığı duyurulurken, saldırılara ara verilmesiyle sivil halk da evlerini görmek ve yakınlarıyla kucaklaşmak umuduyla bölgeye geri dönmeye başlamıştı ancak İsrail yönetimi yine sözünü tutmadı.

ATEŞKESİN HEMEN ARDINDAN TEHDİT BİLDİRİSİ ATTILAR

Ateşkesin başladığı ilk dakikalarda uçakları kaldırarak Gazze'ye binlerce tehdit bildirisi atan İsrail ordusu, mesajında "Savaş henüz bitmedi. Güneyden Kuzey'e gitmeyi düşünmeyin. Kendinizi tehlikeye atarsınız. Kuzeyden güneye geçebilirsiniz ama güneyden kuzeye geçemezsiniz" ifadelerine yer vermişti.

GÜNEYDEN KUZEYE GİDEN FİLİSTİNLİLERE ATEŞ AÇTILAR

Tehdit bildirilerinin hemen ardından harekete geçen İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyinden kuzeyine dönmeye çalışan Filistinlilere ateş açtı. Saldırılarda çok sayıda Filistinlinin yaralandığı kaydedildi.