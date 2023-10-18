İsrail'in Gazze sınırındaki toplanma merkezinde bir araya gelen askerler, motivasyon yemeği düzenledi. Sınır hattında bombardıman dumanıyla birlikte barbekü dumanı da görüldü.

- İsrail askerlerinin toplanma merkezi görüntülendi

İsrail'in yedek askerleri motivasyon için bir arada

Sınır hattının bir tarafında bombardıman dumanı bir tarafında barbekü dumanı

SDEROT - İsrail'in Gazze sınır hattındaki toplanma merkezi görüntülenirken, Gazze sınırının sıfır noktasında bir araya gelen askerler, olabilecek bir kara operasyonu için de motivasyon yemeğinde buluştu.

İsrail ordusu, Hamas'a karşı başlattığı Demir Kılıçlar Operasyonu sonrasında seferberlik ilan ederek ülke dışındaki ve ülkedeki yedek askerleri göreve çağırmıştı. Orduya katılan askerler otobüslerle sınır hattına getirildi. Gazze sınırına getirilen yüzlerce İsrail askerinin bekleyişini sürdürdüğü sınır hattındaki toplanma merkezi görüntülendi. Toplanma merkezinde bir araya gelen askerler için motivasyon yemeği de düzenlendi. İsrailli sivil gönüllüler, sınır hattındaki toplanma merkezine gelerek ordudaki rütbeli askerler ve yedek askerler için yemekler hazırladı.

Sınır hattının bir tarafında bombardıman dumanı bir tarafında ise barbekü dumanı

Abluka altındaki Gazze'de sivil ölümlerin yaşandığı bombardıman devam ederken, yükselen dumanların, sınırın diğer tarafındaki barbekü dumanıyla aynı gökyüzünde buluşması, savaşın acı tarafını bir kez daha gözler önüne seriyor.

Cephe hattına gidecek askerlerin son hazırlıkları tamamlanıyor

İsrail, savaş kararı sonrasında yedek kuvvetlerin yaklaşık dörtte üçünün orduya katılması için çağrı yapmıştı. Orduya katılan yedek askerler otobüslerle İsrail'in güneyindeki sınır hattına geldi. Daimi ordu ve yedek askerler bir araya gelerek son hazırlıkları toplanma merkezinde yapıyor. Askerlere teçhizatları verilirken, bazı askerlerin de cephe hattına gönderilmeden önce saç tıraşlarının yapıldığı dikkat çekti. Sağlık kontrollerinden geçen askerler İsrail-Gazze sınırındaki bölgeye konuşlanacak.

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'e karşı "Aksa Tufanı Operasyonu" başlatmıştı.