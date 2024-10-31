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İsrail askerlerinden skandal fotoğraf! Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giydiler

İsrail askerlerinden skandal fotoğraf! Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giydiler
Haberler
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İsrail'in Lübnan'a saldırıları devam ederken, sosyal medyada skandal bir fotoğraf paylaşıldı. İsrailli işgalci askerler, yerinden edilmiş Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyerek poz verdi. Fotoğraf sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İsrail ve Lübnan arasında çatışmalar sürerken, yeni skandallar da görülmeye devam ediyor. İsrail askerlerine ait bir fotoğraf, sosyal medyada kısa sürede yayıldı.

İsrail ordusuna bağlı işgalci askerler, yerinden edilmiş Lübnanlı kadınların kıyafetlerini giyerek kameralara poz verdi. Fotoğrafa binlerce kullanıcıdan tepki yağdı.

Öte yandan bölgede ateşkes yapılacağı konuşulurken, İsrail ordusu dün Lübnan'ın Baalbek kenti ve çevresindeki köyleri vurdu. İsrail'in gerçekleştirdiği saldırılarda 8'i kadın 19 kişi hayatını kaybetti.

Haberler.com / Mahmut Ekinci - Dünya

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Yorumlar (7)

Doğrucu:

Müslümanların nekadar korkak olduğunu birkez daha dünyaya gösterdiler helal israil

4
23
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Kerim Arda:

nerde bu denyo israilciler bunada yorum yapsınlar.

16
1
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Altay Bozkurt:

LAN BÜYÜK HARFLERLE GÜLDÜM !! :)) SU TIPLERE BAK YA!! BIDE PISMIS KELLE GIBI SIRITARAK POZLARA BAK!! KOMEDI FILMI GIBI :)))

9
0
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Sokakların Yargıcı:

soydukları kadınların kıyafetleri üzerine giymişler mesaj büyük.. ama burda askerleri eleştiren akıllı arkadaşlar var .. müslümanlık bitmiş haberimiz yok ..

5
1
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Altay Bozkurt:

ZENNE KIYAFETI SUNLARA NE KADAR YAKISMIS!! MINI ETEK COK DAHA GÜZEL YAKISIRDI BUNLARA !! MUUUUHAHAHAHAHHAHAHA :))

6
0
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Mehmet hakan Çelik:

Gey bunlar

4
1
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Esma:

Bu kadar rezil başka Bi millet gelmiş midir acaba dünyaya

5
0
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