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İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar

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İsrail ordusu, Gazze'ye düzenlediği bir baskın sırasında yaralı Filistinliyi araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandı. Görenlerin gözlerine inanamadığı o görüntülere tepki yağdı.

İsrail ordusunun baskın sırasında yaralı bir Filistinliyi araçlarının kaportasına bağlayarak canlı kalkan olarak kullandığı anlar, vicdanları yaraladı.

KENDİLERİNİ KORUMAK İÇİN YARALIYI KALKAN YAPTILAR

7 Ekim tarihinden bu yana sistematik şekilde Gazze'ye saldıran ve özellikle kadınlar ile çocukları hedef alan İsrail ordusu skandallarına bir yenisini daha ekledi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde İsrail askerlerini taşıyan zırhlı aracın önüne bir Filistinlinin bağlanarak canlı kalkan yapıldığı görüldü.

ZIRHLI ARACA BAĞLI HALDE HAREKETSİZ YATTI

Batı Şeria'nın Cenin kentinde düzenlenen baskın sırasında kaydedilen anlarda aracın önüne bağlanan kişinin yaralı olduğu dikkatlerden kaçmadı. Elinden hiçbir şey gelmeyen talihsin Filistinlinin, hareketsiz halde durduğu görüldü.

İSRAİL'İN KATLETTİĞİ FİLİSTİNLİ SAYISI 38 BİNE DAYANDI

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saat Gazze Şeridi'ndeki sivillere 3 saldırı gerçekleştirdiği, 101 kişinin hayatını kaybettiği, 169 kişinin de yaralandığı bildirildi. Gazze'ye saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 37 bin 551'e, yaralananların sayısının ise 85 bin 911'e yükseldiği aktarıldı.

Haberler.com / Eymen Dursun - Dünya

Filistin İsrail Gazze İnsan Hakları 3.Sayfa Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (11)

murat dural:

Allah her şeye şahittir kimse zannetmesin yaptığı yanına kar kalacak. Rabbim yar ve yardımcıları olsun .Ya sabır.

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Maria Sel:

Güzel mitoloji. Allahını biraz gaddar bence veya tatile çıkmış

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Düsünür:

Umudumuz Mehdi Olmus. Mehdi gelse ilk bize savas acar

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VEFA:

Umud fakirin ekmeği ye ye bitmez...

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Adem Dokcu:

rabbim mucizelerinde dediği gibi Yahudilerin tümünün ölümünun müslümanlar ellerinden olacağı görmek dileklerimiz ile inşallah ..

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VEFA:

Birbirlerine olan nefretleri o kadar fazla ki her iki taraf da insanlıktan uzaklaşmış ve gaddar. Neden?.. Farklı dinlere ve inançlara mensuplar diye...

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ALİCAN:

Yahudiler, Hristiyanlardan gördüğü soykırımın intikamını yüzlerce yıldır kendilerini koruyup kollayan Müslümanlardan çıkarıyor. Napolyon boşuna dememiş: Acırsan acınacak duruma düşersin.

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Nuri Aga:

Bir toplumun ya da milletin ne derseniz artık kanı bozuk olmayacak...

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Nursen Koca:

yaziklar olsun bize

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Muzaffer Akın:

Bu Filistinlilerin başından musibetler hiç eksik olmuyor Allah belki bela olarak verdi bilemeyiz arap toprakları hep karışık Allah yardımcıları olsun

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Tüm 11 yorumu okumak için tıklayın Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
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