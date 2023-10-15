İsrail askerleri Gazze sınırında bekliyor

İsrail askerleri Gazze sınırına 1 kilometre mesafedeki Sderot bölgesinde elleri tetikte bekliyor.

Abluka altındaki Gazze Şeridi'ni 7 Ekim Cumartesi gününden beri bombardımana tutan İsrail ordusu, bir yandan da sınıra yığınak yapıyor. İsrail askerleri elleri tetikte kara harekatı için sınırın sıfır noktasına konuşlanırken İsrail ordusu çok sayıda tank ve zırhlı araçla da sınır bölgelerinde cephe hattını genişletiyor.

Gazze tarafından ise İsrail'in saldırılarına karşılık roketler atılmaya devam ediyor. Gazze sınırına 1 kilometre mesafedeki Sderot bölgesinde elleri tetikte bekleyen askerler bir sızma girişimine karşı da sınır hattını gözetliyor. - SDEROT