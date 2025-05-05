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İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu

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İsrail askerlerinin doğacak bebeğin cinsiyetini açıklama partisi için Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgesini patlayıcılarla havaya uçurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Yerleşim bölgesinin patlatılmasının ardından bölgeden mavi duman yükselirken arka planda da İsrail askerlerinin kahkahaları işitildi.

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de skandal bir olaya daha imza attı.

CİNSİYET AÇIKLAMA PARTİSİ İÇİN YERLEŞİM BÖLGESİNİ PATLATTILAR

İsrail askerlerinin doğacak bebeğinin cinsiyetini açıklama partisi için Gazze Şeridi'nde yerleşim bölgesini patlayıcılarla havaya uçurduğu anların görüntüsü ortaya çıktı. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, İsrail askerleri tarafından Gazze'de bir yerleşim bölgesinin patlayıcılarla havaya uçurulduğu yer alıyor.

KAHKAHALARI İŞİTİLİYOR

Yerleşim bölgesinin patlatılmasının ardından bölgeden mavi duman yükselirken arka planda da İsrail askerlerinin kahkahaları işitiliyor. Bebek cinsiyetini açıklama partisi için yerleşim bölgesini havaya uçuran İsrail askerlerinden birinin "o bir erkek" dediği duyuluyor.

EV VE İŞ YERLERİNİ KASITLI OLARAK ATEŞE VERİYORLAR

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de Filistinlileri zorla yerinden ederken onlara ait ev ve binaları da yıkıyor. Bu yıkımlar için iş makinalarının yanı sıra patlayıcılar da kullanılıyor. Gazze'de çok sayıda ev de İsrail askerlerince kasıtlı olarak ateşe veriliyor.

GAZZE'DEKİ KONUTLARIN YÜZDE 92'Sİ YA YIKILDI YA DA HASAR GÖRDÜ

İsrail saldırıları sonucu başta kuzeyi olmak üzere Gazze Şeridi'ndeki ağır yıkım dikkati çekiyor. Birleşmiş Milletlere (BM) göre, İsrail saldırıları nedeniyle Gazze'deki konutların 160 bini yıkıldı, 276 bini ise büyük oranda veya kısmen hasar gördü. Bu da Gazze'deki konutların yüzde 92'sinin ya yıkıldığı ya da hasar gördüğü anlamına geliyor.

İsrail askerleri, cinsiyet partisi için Gazze'de yerleşim bölgesini havaya uçurdu
Kaynak: AA / Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıZAZA Burak:

dünya lideri nerde acaba ?omurga önemli tabi !!!

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