İsrail askerleri, Batı Şeria'da Filistinli bir genci yaraladı

İsrail askerleri ile Filistinliler arasında yaşanan arbedede, İsrail askerlerinin gerçek mermiyle bir genci yaraladığı bildirildi. Ayrıca İsrail güçlerinin Beyt Umar beldesine düzenlediği baskında da Filistinlilerle askerler arasında arbede yaşandı.