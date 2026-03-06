Haberler

İspanyol siyasetçiden mecliste hafızalardan uzun süre silinmeyecek konuşma

Güncelleme:
İspanya'da sol görüşlü siyasetçi Manuela Bergerot, Madrid Eyalet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını "kadın hakları" gerekçesiyle savunan siyasetçilere sert tepki gösterdi. Bergerot, Minab'daki kız okuluna düzenlenen saldırıda 153 kız çocuğunun hayatını kaybetmesini hatırlatarak, sivil ölümlerinin "feminizm adına iyi haber" gibi sunulmasını "aşağılıkça" olarak nitelendirdi.

İspanya'da sol görüşlü Más Madrid partisinin sözcüsü Manuela Bergerot, Madrid Eyalet Meclisi'nde yaptığı konuşmada, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik askeri saldırılarını "kadın hakları" bahanesiyle savunan sağ kanat siyasetçilere sert tepki gösterdi.

KATLEDİLEN 153 KIZ ÇOCUĞUNU HATIRLATTI

Bergerot, saldırılar sırasında bir kız okulunun bombalandığını ve 153 kız çocuğunun hayatını kaybettiğini hatırlatarak, bu durumun bazı siyasetçiler tarafından "feminizm adına muhteşem bir haber" olarak nitelendirilmesini "aşağılıkça" bulduğunu ifade etti.

"Tam da feminist bir kadın olduğum için bu saldırılara karşıyım," diyen Bergerot, kadın haklarının sivil katliamlarla savunulamayacağını vurguladı. Bergerot'un konuşmasının diğer meclis üyeleri tarafından alkışlarla desteklendiği görüldü.

NE OLMUŞTU?

İran devlet televizyonu, 28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab kentindeki Şeceretü't-Tayyibe Kız İlkokulu'na düzenlediği saldırıda 153 öğrenci ve öğretmenin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Umut Halavart
Haberler.com
