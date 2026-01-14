Haberler

İspanya'da doktorlar greve gitti
İspanya'da doktorlar, Sağlık Bakanlığı'nın onayladığı yeni çalışma tüzüğünü protesto etmek amacıyla iki günlük bir greve başladı. Doktorlar, tüzüğün getirdiği değişikliklere karşı çıkarak kendi tüzüklerini talep ediyor.

İSPANYA'da doktorların, Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan çalışma tüzüğünü protesto etmek amacıyla ülke genelinde iki günlük greve başladığı bildirildi.

İspanya basını, Sağlık Bakanlığı'nın, sektörde yaklaşık 20 yıldır yürürlükte olan çalışma şartlarında değişiklik öngören tüzüğü onayladığını duyurdu. Ülke genelindeki 16 sağlık örgütü, tüzüğün onaylanmasına tepki göstererek iki günlük iş bırakma eylemi başlattı. Kendilerine ait ayrı bir tüzük talep eden doktorların, nöbet süreleri, ücretler, çalışma saatleri, erken emeklilik hakkı ve meslek kategorilerinde değişiklik yapılmasını istedikleri belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
