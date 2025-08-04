İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor

İspanya ve Portekiz Orman Yangınlarıyla Mücadele Ediyor
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İspanya ve Portekiz, aşırı sıcaklar ve şiddetli rüzgarlar nedeniyle meydana gelen çok sayıda orman yangınıyla mücadele ediyor. İspanya'da 6 özerk bölgede önlemler artırılırken, Portekiz'de ise yangınlar için en üst düzey alarm durumu ilan edildi.

İSPANYA ile Portekiz'in yüksek sıcaklık ve şiddetli rüzgarların neden olduğu çok sayıda orman yangınıyla mücadelesi sürüyor.

İspanya'da 6 özerk bölgede aşırı sıcaklar nedeniyle orman yangınlarına karşı önlemlerin artırıldığı bildirildi. İspanya Meteoroloji Enstitüsü (AEMET), ülkenin güneyindeki Badajoz ve Ciudad Real kentlerinde 3 Ağustos'ta termometrelerin 43 derecenin üzerine çıktığını belirterek, "Dün başlayan sıcak hava dalgasının en az önümüzdeki pazar gününe kadar sürmesi bekleniyor" açıklamasında bulundu.

Portekiz'de ise ülkenin orta ve kuzey bölgelerinde 4 noktada büyük yangınlarla mücadelenin devam ettiği kaydedildi. Portekiz hükümetinin yangınlar nedeniyle ülkede en üst düzey alarm kararı aldığı duyuruldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
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