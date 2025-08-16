İspanya ve Portekiz'de yangın kabusu! Ciddi boyutlara ulaştı

Orman yangınlarıyla günlerdir mücadele eden Portekiz'de 1 kişinin hayatını kaybettiği, İspanya'da 4 askerin yaralandığı açıklandı.

Avrupa ülkeleri İspanya ve Portekiz'deki orman yangınlarıyla boğuşuyor. Hızla yayılan orman yangınlarının bilançosu iki ülke için de ağırlaşıyor.

PORTEKİZ'DE BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Orman yangınlarına karşı 3 Ağustos'ta hükümet tarafından ilan edilen alarm durumunu 17 Ağustos'a kadar uzatan Portekiz'de söndürme çalışmalarına katılan bir kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin ağır yaralandığı belirtildi.

Mevcut durumda 50 noktada kırsal ve ormanlık alanda yangınların devam ettiği Portekiz'de, söndürme çalışmalarına yaklaşık 4 bin 600 kişinin katıldığı, karadan 1400 araç ve havadan 34 helikopter ve uçağın destek verdiği belirtildi.

Hükümet yetkilileri, söndürme çalışmalarına destek için hafta başında Fas'tan gönderilen iki uçağın hafta sonuna kadar kalacağını ve İsveç'in de iki uçak gönderdiğini duyurdu.

İSPANYA'DA 4 ASKER YARALANDI

Diğer yandan, İspanya'nın kuzeyindeki Leon kentinin Yeres ilçesindeki yangın söndürme çalışmalarına katılan askerlerden 4'ünün yaralandığı açıklandı.

Başbakan Pedro Sanchez de ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, "tüm desteğinin ve dayanışmasının yangında yaralanan askerlerin ve ailelerin yanında olduğunu, en kısa sürede sağlıklarına kavuşmalarına temenni ettiğini" belirterek, gösterdikleri çaba ve özveriden dolayı teşekkür etti.

Yangınlar halen kuzeyde Galiçya bölgesinde Ourense, Kastilya ve Leon bölgesinde Zamora ile Leon kentlerinde ve güneydeki Extremadura bölgesinde devam ediyor.

Bu bölgelerde 12 anayol trafiğe kapatılırken, Madrid-Galiçya arasındaki tren seferlerinin de durdurulmasına devam ediliyor. İspanya'daki yangınlardan dolayı bu hafta içinde 3 kişi hayatını kaybetti.