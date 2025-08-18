İspanya'nın Kuzeyinde Orman Yangınları Sürüyor

İSPANYA'nın kuzeyindeki Kastilya ve Leon'da 19, Asturias'da 12, Galiçya'da 9 noktada orman yangınları sürüyor.

İspanya'nın kuzeyindeki Kastilya ve Leon'da 19, Asturias'da 12, Galiçya'da 9 ile güneydeki Extremadura bölgesi olmak üzere toplamda 40'dan fazla noktada orman yangınlar devam ediyor. Yangınlar nedeniyle şu ana kadar 115 bin hektardan fazla alanı yandığı ve binlerce kişi tahliye edildiği bildirilirken, 4 kişi yaşamını yitirdi.

İspanya Meteoroloji Kurumu, bazı bölgeler için kırmızı alarm uyarısı verirken, sıcaklıkların da 44 dereceye ulaşmasının beklendiği aktarıldı.