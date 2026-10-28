İspanya'nın başkenti Madrid'in güneyinde iki tren çarpıştı, en az 10 kişi öldü

İspanya'nın başkenti Madrid'in güneyinde Çarşamba sabahı iki tren çarpıştı. Yerel yetkililer kazada en az 10 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. AFP'nin aktardığına göre Castilla-La Mancha bölgesel hükümeti sözcüsü Esther Padilla, yerel yayın kuruluşu CMM'ye yaptığı açıklamada, "Aldığımız bilgiler hiç iyi değil. En az 10 kişi hayatını kaybetti ve bu sayının artması mümkün" dedi. İspanya acil yardım hizmetlerinden bir sözcü ise AFP'ye, trenlerin yerel saatle 09.00'dan (TSİ 11.00) hemen önce çarpıştığını söyledi.İki vagonun raydan çıkarak şarampole yuvarlandığı bildiriliyor.Kazayla ilgili ayrıntılar henüz netleşmedi.Bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi, üç helikopter ve iki mobil yoğun bakım ünitesi sevk edildiğini aktaran sözcü, "Şu anda tüm imkanlar seferber ediliyor" dedi.Demiryolu altyapı şirketi ADIF de çarpışmayı doğruladı. Şirket, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Madrid'den güneye uzanan yüksek hızlı tren hattında seferlerin durdurulduğunu duyurdu.Bir yıldan daha kısa bir süre önce İspanya'nın güneyindeki Adamuz'da yaşanan tren kazasında 46 kişi hayatını kaybetmişti.