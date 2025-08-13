İspanya'nın Balear Adalarına Düzensiz Göçmen Akını

İSPANYA'nın doğusundaki Balear Adaları'na son 48 saatte 19 tekne ile 337 düzensiz göçmen geldiği bildirildi.

İspanya Sahil Güvenlik ve Jandarma kurumlarından yapılan açıklamada, Balear Adaları grubundan Cabrera, Formentera, Mayorka ve İbiza adalarına son 48 saatte farklı gruplar halinde 19 tekne ile toplam 337 düzensiz göçmenin geldiği belirtildi. Afrika kıyılarından çıkarak Balear'a ulaşan düzensiz göçmenlerden 240'nın 12 tekne ile dün, 97'sinin de 7 tekneyle önceki geldiği kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
