İspanya Kralı 6'ncı Felipe, Çin'e Resmi Ziyaret Gerçekleştirecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin 10-13 Kasım tarihleri arasında Çin'e resmi ziyarette bulunacağını açıkladı. Bu, Kral Felipe'nin tahta çıkışından sonra Çin'e gerçekleştireceği ilk ziyaret olacak.

ÇİN Dışişleri Bakanlığı, İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin, 10-13 Kasım tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, İspanya Kralı 6'ncı Felipe'nin, Devlet Başkanı Şi Cinping'in daveti üzerine 10-13 Kasım tarihleri arasında Çin'e resmi ziyaret gerçekleştireceğini bildirdi. Mao, günlük basın toplantısında konuya ilişkin açıklamasında, "Bu ziyaret, Kral 6'ncı Felipe'nin tahta çıkışından sonra Çin'e yapacağı ilk resmi ziyaret olacak. Aynı zamanda bir İspanya kralının 18 yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştireceği ilk ziyaret olması nedeniyle büyük önem taşımaktadır. Ziyaret sırasında Kral 6'ncı Felipe, Devlet Başkanı Şi Cinping ve Başbakan Li Qiang ile görüşecek. Kral 6'nci Felipe, temasları kapsamında, Şi ve Li ile ikili ilişkiler, iki tarafı da ilgilendiren uluslararası ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
